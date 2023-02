Uisp, martedì di eventi con Cassioli: incontri con le scuole e Cena al Buio - Password Magazine

JESI – Una giornata dedicata alla condivisione e all’ascolto, momenti di incontro che serviranno da stimolo per le nuove generazioni nella sensibilizzazione verso la disabilità. Martedi 7 febbraio a Jesi arriverà Daniele Cassioli, cieco dalla nascita, pluricampione di sci nautico e fondatore dell’associazione Real Eyes.

Con la sua associazione Cassioli gira l’Italia per stimolare i ragazzi ciechi o ipovedenti ad inseguire i propri sogni e a non arrendersi, portando il suo esempio e offrendo opportunità inclusive attraverso lo sport e l’attività motoria catalizzatori di enormi benefici anche e soprattutto nelle persone con disabilità.

Da qualche tempo, Cassioli ha stretto un saldo legame con il comitato territoriale UISP di Jesi e proprio su questo forte rapporto di amicizia si fonda la visita di martedi del campione.

Due saranno gli eventi caratterizzanti la giornata: la mattina, Cassioli, incontrerà gli alunni di due istituti comprensivi, il Beniamino Gigli di Pianello Vallesina e il Carlo Urbani presso l’Auditorium del plesso scolastico di Moie. Un incontro questo, organizzato proprio in collaborazione con la Uisp, e che vuole coinvolgere ragazzi delle scuole secondarie di primo grado attraverso il racconto, anche ironico, della disabilità e questo viene inevitabilmente riportata la centralità dello sport nel superare le difficoltà imposte dai propri limiti.

Cassioli sarà inoltre, nella serata di martedi, ospite della Cena al Buio, organizzata sempre dalla Uisp jesina e che vede la partecipazione anche della Lions Club di Jesi, alla Taverna degli archi a Belvedere Ostrense.

Caratteristica di questa cena sarà che i commensali durante il pasto saranno bendati e dovranno indovinare il piatto mangiato solo attraverso l’uso del gusto e dell’olfatto.

Un’esperienza che si avvicina a ciò che ogni giorno provano le persone non vedenti e che per questo vede in Cassioli una presenza significativamente importante.

Molto interessante e rilevante è il fine ultimo della cena; oltre ad aprire certamente la mente nei confronti di un tipo di disabilità come quella visiva, l’intero ricavato della cena sarà devoluto in beneficenza al progetto “Balneabile”, promosso sempre dalla Uisp.

Balneabile rappresenta un punto di incontro tra diverse disabilità, un momento di gioco e divertimento che inevitabilmente influisce a pieno sul ragazzo o la ragazza, stimolando e incrementando le sue capacità.

Sono circa 20 le ragazze e i ragazzi che attualmente fanno parte del progetto, che è nato in estate sulla spiaggia dei bagni Solaria 102, ma si è poi esteso anche all’inverno con le attività svolte in palestra ed infine ha permesso ai ragazzi di imparare a sciare in montagna con Balneabile sulla Neve.

Una giornata sicuramente intensa, quella di martedì, che permetterà di porre l’attenzione su temi molto spesso non correttamente illuminati attraverso però una chiave gioviale e non retorica, che vuole parlare al cuore e alla mente.