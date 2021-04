Nasce punto vaccinale per i comuni di Monte San Vito e Chiaravalle | Password Magazine

CHIARAVALLE – L’Asur ha autorizzato i Comuni di Chiaravalle e di Monte San Vito ad attivare un centro vaccinale straordinario Covid-19 presso il Nuovo Campo Boario di Chiaravalle, via Gramsci, con l’ausilio dei medici di medicina generale. La Protezione Civile di entrambi gli enti si è già attivata per organizzare l’allestimento del nuovo punto di somministrazione al fine di renderlo operativo entro il più breve tempo possibile. Richiesta la partecipazione della Croce Gialla di Chiaravalle a supporto delle operazioni di vaccinazione. Nei prossimi giorni saranno comunicate ai cittadini tutte le informazioni necessarie.

«Come detto nella Conferenza di Area Vasta 2 – fa sapere il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo – i punti vaccinali saranno fondamentali anche nelle prossime settimane per effettuare le vaccinazioni in base all’ordine e alle categorie che verranno via via autorizzate».