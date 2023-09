Ponte San Carlo, si chiude: al via da oggi i lavori per la demolizione e ricostruzione - Password Magazine

JESI – Il Ponte San Carlo è stato definitivamente chiuso questa mattina per i lavori di demolizione e ricostruzione che saranno completati, secondo quanto prevede il Comune, a settembre del prossimo anno.

Da oggi, la sede stradale è occupata dalla ditta incaricata dei lavori per procedere alla rimozione delle reti idriche, del gas e della telefonia agganciate sotto l’infrastruttura. Saranno tutte posizionate a terra, garantendone il funzionamento in continuo. Solo per l’acqua sarà necessario interrompere l’erogazione per alcune ore: operazione questa che sarà eseguita di notte, nel giorno che verrà comunicato a suo tempo.

Le operazioni preliminari si concentreranno nell’intero mese di settembre, dando così la possibilità di procedere poi alla demolizione del ponte che prenderà il via subito dopo e che richiederà poco più di un mese tra abbattimento e rimozione delle macerie.

Diverse le aree di intervento per riorganizzare i servizi, in primis il dispensario farmaceutico e il trasporto pubblico locale, a cura della JesiServizi, rivolto ai target essenziali di studenti, lavoratori e residenti. Fino al 12 settembre è attivo un servizio di bus-navetta gratuito che collega il quartiere Minonna a Porta Valle e al centro in rafforzamento al servizio di trasporto pubblico urbano (dal 13 settembre saranno aggiunte nuove corse al trasporto pubblico).

Per quanto riguarda la viabilità, per chi viene dal maceratese, la cartellonistica locale devierà il traffico verso Jesi Est, così da limitarne la densità. Il blocco dei mezzi di soccorso sarà invece attivo solo dopo il 30 settembre, con l’inizio delle operazioni di demolizione.

Altro punto riguarda l’ufficio di prossimità del Comune, predisposto, dopo una manifestazione di interesse, presso il Circolo Arci Fratelli Cervi in via Minonna 30: seguirà gli stessi orari dello sportello comunale, con anche la disponibilità di una stazione mobile della polizia municipale dalle 16:30 alle 18:30.