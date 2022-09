Brand Festival, il sorriso della Jesi glocal - Password Magazine

JESI – Giunto alla sua quinta edizione il Brand Festival, dal 29 settembre al 5 ottobre, si riconferma, sin dal 2016, come il più grande evento di branding in Italia. Curato da Brand Festival Ets, con la co-organizzazione dal Comune di Jesi, main partner CNA e BCC Ostra Vetere, è dedicato quest’anno al tema dell’ “identità in movimento“. Torna in presenza (nel 2020 era stato rinviato) per ospitare 150 relatori nazionali e internazionali, coinvolti in 75 eventi, in 29 diversi luoghi di Jesi e della Vallesina. Oltre ai palazzi del centro storico, ci saranno eventi anche presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e verrà allestito un parco tematico in Piazza Colocci, dove Clementoni organizzerà attività per bambini.

“In questi mesi Zorro ha perso la sua zeta. O meglio, la zeta ha perso Zorro” spiega Graziano Giacani, ideatore e presidente del festival, “In un batter d’occhio l’ha lasciato per salire sui mezzi blindati russi, trasformandosi da segno di giustizia a rappresentazione di guerra. Quanti simboli sono cambiati? Il nostro è lo smile blu, un sorriso che quest’anno cambia, non potendo ignorare quanto accaduto pochi giorni fa [l’alluvione delle Marche, ndr]. Quello smile è l’emozione di chi lavora col sorriso nonostante tutto, creando obiettivi a grandezza d’uomo”. Un simbolo dedicato all’imprenditore Martino Lombardi, scomparso nel dicembre 2019, ricordato con un caldo applauso dall’equipe del festival: “un grande amico, tra i primi sostenitori dell’evento”. Sette giorni dedicati al mondo in continua trasformazione: “le differenze non sono fattore di divisione, ma terreno di nuove connessioni e relazioni” prosegue Giacani. “Mai come oggi abbiamo bisogno di brand che, oltre a racchiudere in sé forti valori, sappiano aprirsi al dialogo e al cambiamento in atto. Identitario, culturale e di mercato”.

Un programma eterogeneo, frutto della collaborazione con aziende, ma anche università, scuole, accademie e fondazioni. Con eventi rivolti agli specialisti del settore ed altri al largo pubblico, come ha evidenziato l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli: “Torniamo in presenza dopo due anni con un’edizione estremamente ricca, profonda e accurata. Siamo pronti ad accogliere quella che sarà un’invasione colorata, con numerosissimi incontri di taglio differente, momenti di arricchimento e condivisione”.

S’inizia giovedì 29 settembre, giornata dedicata al “Creare sostenibile”, con un laboratorio itinerante che partirà da Porta Valle attraversando la Valle di San Clemente e l’Abbazia di Sant’Urbano, tra Jesi, Rosora ed Apiro, in collaborazione con Gruppo Loccioni, Maria Paola Palermi e Michelangelo Tagliaferri. Alle 17:30 l’evento si sposta al Palazzo dei Convegni, dove verrà inaugurata la mostra “Marchi e identità del made in Italy”, a cura dell’Aiap (Associazione italiana Design della Comunicazione Visiva). Alle 18 “Fili, identità di un progetto di rigenerazione urbana”, presentazione di uno dei più grandi piani di rigenerazione urbana d’Europa sull’asse Milano-Malpensa. Alle 18:30 “Elettro-figata o elettro-frittata”, tavola rotonda sulla mobilità sostenibile e, alle 21:30, “Pnrr o bancomat?”, sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Venerdì 30, al Teatro Pergolesi, una giornata formativa sul “Fare branding in Italia”. In esclusiva per Brand Festival, in prima assoluta, verrà presentata la prima normativa internazionale sulla progettazione e gestione della marca. Gli eventi a ingresso libero saranno invece concentrati tra le 14:30 e le 21:30: “L’ha detto la pubblicità” e “Brand Kaleido” a Palazzo dei Convegni; l’incontro con gli autori Mariano Diotto e Graziano Giacani dal titolo “Fuori i contenuti” presso la libreria Gira&Volta; “Marca o brand” a La Picca Wine Bar. In chiusura di giornata “Le parole di Carlo”, talk dedicato al medico eroe Carlo Urbani che scoprì la Sars e ne morì vittima a Bangkok, ore 21:30 al Palazzo dei Convegni.

Sabato 1° ottobre “Apprendere e scoprire”, 25 eventi (tra flash mob, approfondimenti, attività per bambini ed esperienze immersive) che raggiungono il loro apice con lo spettacolo “Come parla il perfetto dittatore”, laboratorio spettacolo con Flavia Trupia ed Enrico Roccaforte sulle tecniche persuasive e manipolatorie dell’oratoria politica, a Palazzo dei Convegni ore 15. La mattina, alle 11, presso la Salara di Palazzo della Signoria, verranno donati i “Pensierini per Jesi”, riflessioni sulla città di stranieri che vivono a Jesi. Ore 19 a Palazzo dei Convegni, un incontro con Michele Mariani, executive Creative Director dell’Armando Testa Group, dedicato alla filosofia Armando Testa, maestro della pubblicità e creatore di simboli come l’ippopotamo blu Pippo.

Si arriva a domenica 2 ottobre e all’evento più atteso, il “Main Event”, mattinata (10-13) di eventi diffusi per il centro storico (Palazzo Bisaccioni, Santoni, della Signoria, dei Convegni, Piazza Colocci, libreria Gira&Volta e Museo Federico II), fino allo “show a teatro Pergolesi” dalle 15 alle 19, con protagonisti di marketing, comunicazione, finanza, artigianato e cultura, tra cui il comico milanese Germano Lanzoni.

Lunedì 3 ottobre sarà la volta di “Eccellenze future”, formazione a cura del Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa) e dell’incontro “Il made in Italy ha ancora senso?” con Francesco Buschi di Futurebrand. Martedì 4 ottobre “Identità plurali”: si parlerà di branding di biblioteche ed archivi, bellezza e genderfluid, fino all’ormai tradizionale aperitivo con i guru, ore 19.30 nei locali del centro storico.

“Paesaggi culturali” è l’argomento di chiusura di mercoledì 5 ottobre: “Identità abbandonate” con “Ascosi Lasciti” (una delle più grandi comunità urbex) e “Le radici del Viale”, presso la filiale della BCC di Ostra Vetere, mostra fotografica itinerante per ripercorrere la storia del Viale Trieste di Jesi.

Tra gli eventi anche i laboratori per ragazzi “Influencer qui” (29 settembre ore 10) e “Non è solo una battuta” (2 ottobre) a cura di Francesco Gatti, Silvia e Gianni Cent’anni, sul tema del bullismo, condotto dal comico Germano Lanzoni. Per il programma completo: https://www.brandfestival.it/programma-2022/.

Il festival è un’importante vetrina anche per le eccellenze locali, in primis il Verdicchio dei Castelli di Jesi, brand principe della zona che proporrà al pubblico degustazioni e racconti a cura dell’IMT (Istituto Marchigiano di Tutela Vini). “Mi occupo di un lavoro estremamente delicato e importante” annota Alberto Mazzoni, “ovvero quello di produrre un brand. Oggi non riusciamo più a proteggere il vitigno perché lo possono impiantare in tutto il mondo. Possiamo però tutelare il territorio. Creeremo una denominazione che si chiamerà ‘castelli di Jesi’ che nel giro di tre anni diventerà sostenibile. Il cibo, il Verdicchio e Jesi saranno i primi attori di questa partita”.

Alte le aspettative del sindaco Lorenzo Fiordelmondo per la sua prima edizione: “Un festival che si è consolidato a Jesi, che rafforza la nostra identità cittadina, ma ci proietta anche in un’area più vasta di quella della nostra città. Sono sicuro che potremo prendere tanti spunti culturali, ma anche divertirci”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri