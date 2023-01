Scontro tra vettura e apecar: un ferito in eliambulanza a Torrette - Password Magazine

MONTE SAN VITO – Apecar contro auto, un ferito è in grave condizioni. L’incidente è avvenuto dopo le 15 nel territorio di Monte San Vito, in Via Piana di Cardinale, all’altezza del parcheggio dopo lo svincolo per la frazione Le Cozze.

Nello scontro, ad avere la peggio è stato il conducente dell’apecar, un 65enne, immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. All’arrivo dei sanitari l’uomo, in stato quasi di incoscienza, presentava varie lesioni.

Illesa invece la conducente della Fiat Punto che, come l’Apecar, procedeva in direzione Chiaravalle. Sul posto i carabinieri e la Polizia locale di Monte San vito per i rilievi e la regolazione del traffico: in corso di accertamento le cause del sinistro stradale e le responsabilità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi.

Traffico bloccato in direzione Chiaravalle per diverse ore.