«Soundelivery», Mozart 40: la FORM sul palco con Milani e Ranieri | Password Magazine

FABRIANO – Due grandi interpreti per il secondo concerto, Mozart 40, della stagione sinfonica FORM, “Soundelivery, ovvero la Grande Musica dove vuoi tu”.

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, la colonna sonora delle Marche, sabato 13 febbraio, alle ore 21, ospita il primo violino dell’Orchestra Sinfonica della RAI Alessandro Milani, che collabora anche con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con l’Orchestra del Teatro alla Scala, con la Filarmonica della Scala e con l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, e la prima viola dell’Orchestra Sinfonica della RAI Luca Ranieri. Anche lui collabora con l’Orchestra del Teatro alla Scala e la Filarmonica ed è molto attivo nella musica da camera, lavorando insieme a Bashmet, Hagen, Brunello, Sollima, Tretiakov, Dindo, Meneses.

Alla direzione, il direttore principale FORM, Alessandro Bonato. Il concerto sarà in onda su ÈTv Marche e in streaming sui canali social della FORM: YouTube, Vimeo e Facebook.

Dal palco Teatro Gentile di Fabriano, suoneranno l’Ouverture da Lucio Silla, K. 135: I. Tempo, Molto allegro; la Sinfonia concertante per violino, viola, e orchestra in mi bemolle magg. K. 364 e la Sinfonia n. 40 in sol min. K. 550 di Wolfgang Amadeus Mozart, opera di concezione rivoluzionaria, unica nel suo genere e punto di riferimento fondamentale per le successive generazioni di compositori. È una delle più ammirate e conosciute composizioni di Mozart, ed è frequentemente eseguita e registrata in tutto il mondo.

Come per l’appuntamento di debutto, l’esecuzione del sabato sera viene anticipata venerdì 12 febbraio, alle 23, sempre su ÈTv Marche, e in streaming sui social (YouTube, Vimeo e Facebook), da una breve conversazione, inserita nell’ambito di una serie di FORM Café e intitolata A ragionar di musica, tra il direttore artistico FORM Fabio Tiberi, il direttore principale Alessandro Bonato e il musicologo Cristiano Veroli, che introdurrà lo spettatore sul programma musicale, tra note musicali e aneddoti.