Terribile incidente a Polverigi, ferita anche una bimba | Password Magazine

POLVERIGI – Terribile incidente stradale questo pomeriggio a Polverigi, in via Osimana. Coinvolte due autovetture, una si è ribaltata sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco che, utilizzando un divaricatore una cesoia idraulica, hanno aiutato ad estrarre una persona dall’auto rovesciata, affidandola al personale medico.

In totale si contano 6 persone coinvolte nell’incidente, tra cui una bimba di 2 anni trasportata in codice rosso al Salesi di Ancona.

Per i rilievi la Polizia locale di Agugliano.

Notizia in aggiornamento