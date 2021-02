Vaccini over 80 per le Marche, quasi 32 mila prenotazioni in cinque ore | Password Magazine

REGIONE – Cinque ore dopo l’apertura nelle Marche delle prenotazioni per le vaccinazioni per i cittadini con più di 80 anni (tutti i nati prima del 1 gennaio 1942), sono state confermate 31.953 richieste di prenotazione, di cui circa 29.000 (il 90,03%) tramite il portale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e 3.000 (il 9,97%) tramite il numero verde 800.009966. Una risposta significativa che ha colto le attese dei cittadini per questa campagna vaccinale anti-Covid19.0

In pochi passaggi infatti è possibile avere la prenotazione per il vaccino, con il luogo, la data e l’orario dell’appuntamento: in quella sede, una volta somministrata la prima dose, sarà subito comunicato il giorno per il richiamo. Il sito web, che ha processato la maggior parte delle richieste, continua ad essere sempre attivo. Il numero verde, straordinariamente attivo solo per questo fine settimana (sabato 13 e domenica 14 febbraio) dalle ore 9 alle 18, sarà poi contattabile dal lunedì al venerdì nella stessa fascia oraria. Il tutto con il supporto tecnico di Poste Italiane. Successivamente, a partire dal 20 febbraio, saranno aperte le prenotazioni per le persone che non sono in grado di deambulare o di essere accompagnate nei punti di vaccinazione. Le modalità saranno comunicate nei prossimi giorni. Si ricorda che nelle Marche, i cittadini che rientrano in questa fase del target over 80 sono circa 133 mila, di cui circa 9.900 ospiti delle RSA e quindi coinvolti nella vaccinazione dedicata alle strutture residenziali per anziani avviata già nelle scorse settimane.

Le vaccinazioni per i cittadini marchigiani over 80 inizieranno dal 20 febbraio 2021.