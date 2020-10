Violento scontro in via dei Colli, due auto coinvolte: attivati soccorsi | Password Magazine

JESI – Incidente poco fa in Via dei Colli, all’altezza di piazza Malpighi. Per cause in corso di accertamento due auto, una Opel Insigna e una Lancia Ypsilon, sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale con una delle due vetture che ha terminato la corsa contro una centralina telecom.

Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso con 118, vigili del fuoco e Polizia Locale per i rilievi. Al momento sarebbero tre i feriti, tra cui anche un minore, trasportati in ospedale a bordo dell’ambulanza.

La strada è interrotta al traffico, prestare prudenza.

Notizia in aggiornamento

Tutti i feriti sono stati trasportati in ambulanza dalla Croce Verde di Jesi: un ragazzo del ‘93 in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita; mamma e due figli al Pronto Soccorso di Jesi in codice giallo (media gravità).