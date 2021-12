Discoteca abusiva con cento ragazzi in pista senza mascherina: Polizia fa chiudere il Club | Password Magazine

ANCONA – Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore della Provincia di Ancona, dr. Cesare Capocasa, congiuntamente ad altre Forze di Polizia e dell’Ordine, nella giornata di ieri (domenica 5 novembre) è stato effettuato da personale della Polizia Amministrativa della Questura, da quello dei Carabinieri della Compagnia di Osimo e da quello dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ancona, un controllo amministrativo congiunto, allargato alla verifica della sicurezza, presso un locale di Aspio dove dovevano svolgersi delle presunte gare di ballo.

L’ evento era stato ampiamente pubblicizzato dai titolari del citato locale sui social network (Facebook), con apposita locandina che parlava di Giornata di intrattenimento e spettacolo a partire dalle ore 15.00.

All’atto del controllo si è subito constatato che al momento dell’accesso non veniva rilevata la temperatura corporea e che alcuni addetti alla serata, risultati soci del club, non indossavano la mascherina. La sala era stata allestita come una discoteca, con una parte al buio, luci psichedeliche e grandi casse acustiche che emettevano musica disco ad alto volume (e non musica da gara di ballo). Inoltre, è stata rilevata la presenza di tre dj alla consolle posta su un palco, che non indossavano correttamente la mascherina. In occasione della richiesta dei documenti agli operatori del bar, gli stessi non indossavano la mascherina. All’atto dell’accesso nessun maestro di danza stava impartendo lezioni agli avventori. La Polizia ha registrato la presenza di circa 100 giovani, molti dei quali minorenni, che ballavano assembrati e senza mascherina.

Inoltre è stato accertato che per l’accesso al citato locale era richiesto agli avventori l’iscrizione per diventare soci (previo pagamento comprensivo di consumazione al bar), che poteva essere effettuata al momento (sottoscrivendo un modulo), dato che vi erano due addetti del club che provvedevano in tal senso, muniti di computer e tessere.

Il primo controllo ha permesso di verificare il totale mancato rispetto della normativa anti-pandemia. Pertanto il locale, nella giornata di ieri, è stato chiuso (con sgombero dei ragazzi presenti) per 5 giorni e l’amministratore unico del Club, di anni 60, sanzionato amministrativamente per come prevede la vigente normativa (400 euro).

Inoltre, poiché tutta l’organizzazione dell’evento era dunque improntata allo scopo di lucro, i successivi accertamenti hanno permesso di verificare come la presunta organizzazione di gare di danza fosse in realtà un escamotage per coprire il fatto che il titolare del club fosse privo di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S..

Pertanto lo stesso amministratore unico, già segnalato per fatti analoghi e specifici in passato, è stato sanzionato amministrativamente con una multa prevista da euro 258 a 1549 e la cessazione dell’attività posta in essere senza licenza da parte del Comune di Osimo e segnalato penalmente, per la gestione abusiva de locale citato, in assenza di agibilità. Attività, che appare alquanto pericolosa, atteso che la capienza complessiva del locale controllato era di 520 persone (ridotta alla metà in base alla normativa Anticovid) e che dunque potevano insorgere profili di violazione della pubblica incolumità, anche in relazione alla presenza di centinaia di ragazzi, la maggior parte dei quali minorenni non accompagnati, poiché, nella circostanza, i genitori li accompagnavano in loco, per poi venirli a riprendere a spettacolo finito.