Forte raffiche di vento, vigili del fuoco a lavoro: bloccata linea ferroviaria

VALLESINA –Forte raffiche di vento stanno mettendo a dura prova questa mattina l’intero territorio della Vallesina e non solo. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore della mattina per numerose chiamate in tutta la regione Marche.

A Jesi, un ramo abbattuto e un palo della luce pericolante in via Martin Luther King hanno bloccato la corsia di strada nei pressi della rotatoria del liceo scientifico.

Gli interventi effettuati sono stati soprattutto per rami pericolanti, tettoie divelte e guaine isolanti staccate. La linea ferroviaria Ancona – Roma, nel tratto del comune di Rosora, ha subito rallentamenti per breve tempo a causa di materiale che il vento ha depositato sui binari. Ad Angeli sono intervenuti per il crollo parziale di alcuni elementi pericolanti dal tetto di un edificio.

A Tolentino la squadra dei pompieri è intervenuta per la messa in sicurezza di un’impalcatura a rischio crollo.

In tutta la Regione alle ore 10 risultano circa 80 chiamate da evadere e circa 90 interventi effettuati.