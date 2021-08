"Frame" alla Mole: edizione 2021 dell'Ancona Foto Festival | Password Magazine

ANCONA – È stato inaugurato il 14 agosto e proseguirà fino a domenica 12 settembre “Frame”, l’Ancona Foto Festival 2021, presso la Mole Vanvitelliana (Sale Vanvitelli e Polveri). Sotto la direzione artistica dell’Associazione fotografica “Il Mascherone”, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Ancona e dell’associazione-centro culturale “La Mole”, l’edizione 2021 del festival s’intitola “Frame”, ovvero singolo “fotogramma”, in consonanza col mondo di oggi, frammentato, sconnesso e in bilico. Un’edizione che ha in programma presentazioni di grandi autori pluripremiati della scena fotografica contemporanea.

Il capoluogo dorico ospiterà mostre, workshop, incontri e conversazioni con gli autori. In particolare sono in esposizione le opere fotografiche di Mauro Galligani (ospite d’onore), Susi Belianska, Giuseppe Cardoni (vincitore del Jazz World Photo 2021), Ignacio Coccia, Valeria Coli, Gianluca Colonnese, Simone Francescangeli, Giulia Gatti, Giorgio Negro (Premio Voglino-Italy Photo Award), Gigi Soldano, Nikita Teryoshin (vincitore del World Press Photo 2020) e Gianluca Uda.

Il prossimo incontro sarà quello di lunedì 23 nel pomeriggio, con il sociologo e fotografo ufficiale di Valentino Rossi e della Yamaha Gigi Soldano, autore della mostra “Sfide oltre i miei occhi”. Si prosegue domenica 29 alle 18,00 con “La Boxe e la Letteratura” insieme al critico letterario Massimo Raffaeli e a Giuseppe Cardoni, ingegnere e fotografo che predilige il reportage in bianco e nero, in mostra all’Ancona Foto Festival 2021 con “Boxing Notes” (ispirata alla grande boxe anni Sessanta e Settanta) e “Jazz Notes” (“diario intimo” che ritrae e racconta grandi volti della cultura jazz, come Keith Jarret e Sonny Rollins).

Da venerdì 3 a domenica 5 settembre la tre giorni di workshop di scatto tenuto dalla fotografa di moda e ritratto Susi Belianska sulla Fashion Photography, sempre all’interno dei locali della Mole.

Altri tre gli incontri di settembre. L’11 in compagnia del direttore e co-fondatore del Festival della fotografia etica di Lodi Alberto Prina e di Giorgio Negro, in mostra con “Phatos”, reportage di guerra scaturito dal lavoro del fotografo per il Comitato Internazionale della Croce Rossa e dalla sua partecipazione a operazioni umanitarie, oltre che riflessione sull’inevitabile coesistenza di bene e male. Si chiude il 12 settembre con un doppio appuntamento, la mattina la lettura portfolio condotta da Alberto Prina e il pomeriggio l’incontro con il fotografo e insegnante di fotogiornalismo originario di Madrid Ignacio M. Coccia. Il suo reportage “Le altre anime dell’est”, realizzato nei Balcani, riconferma lo stilema tipico del fotografo ascolano d’adozione: la presenza costante dei cani, intesi come specchio dell’umano.

Eventi collaterali in collaborazione con il festival sono altre due mostre allestite alla Booktique Fàgola, presso i portici di Piazza Cavour: da venerdì 20 agosto a martedì 7 settembre “Cinetika – In treno con Marcello Mastroianni” di Claudio Penna e, da mercoledì 8 a domenica 19 settembre, “Rumore” di Gianfranco Mancini, 10 immagini di viaggio nei luoghi del sisma. Sempre alla Booktique, sabato 11 settembre si parlerà di reportage fotografico e terremoto con Gianfranco Mancini, il Sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci e il geologo Andrea Dignani.

Il workshop con Susi Belianska è l’unico evento a pagamento. La mostra invece è ad ingresso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione, aperta da martedì a domenica dalle ore 17:00 alle 20:30, chiusa di lunedì. Accesso contingentato previa verifica di green pass.

A cura di Angela Anconetani Lioveri