Sanità, la Regione approva il piano assunzioni 2019-2021 dell’Asur

REGIONE – La Regione approva il piano triennale di assunzioni 2019-2021 dell’ ASUR.

«Confermiamo ancora una volta l’utilizzo di tutto il tetto di spesa per il personale della nostra Regione. Questo permetterà di coprire al 100% in turn over di chi va in pensione nei prossimi tre anni – fa sapere la Giunta regionale – La novità di quest’anno sono i 2 milioni di euro che le Regioni virtuose hanno ottenuto in più sul tetto di spesa e che ci permetteranno di rafforzare quei servizi territoriali dei quali è stata sottolineata spesso la carenza. Verranno infatti irrobustiti i controlli sui luoghi di lavoro per garantire la massima sicurezza e i consultori, ossia quei servizi territoriali a favore delle famiglie, intese come i più grandi e i più piccoli che vivono questa importante dimensione della nostra società. E’ un utilizzo fino all’ultimo centesimo del tetto di spesa con la volontà di offrire alla comunità marchigiana tutto il personale di cui ha bisogno».

Il provvedimento, approvato dalla giunta dopo numerosi confronti con i sindacati, il particolare prevede: la copertura tendenziale del 100% del turn over del tempo indeterminato compresi gli incarichi di UOC mediche (primari) e sanitari; la riduzione del precariato con la stabilizzazione di tutti i tempi indeterminati (circa 40) non ancora stabilizzati nell’anno precedente; l’assunzione-riconversione di figure professionali per nuove attività programmate; l’assunzione su posti vacanti o che si renderanno vacanti nel triennio a seguito di cessazione di personale in servizio a tempo indeterminato; la finalizzazione dell’incremento del tetto di spesa del personale di OLTRE 2 milioni di euro al territorio con assunzioni per l’area della prevenzione nei luoghi di lavoro e per i consultori.