Atti vandalici al PalaMenotti, denunciati quattro giovani | Password Magazine

MONTEMARCIANO – Sono stati individuati e denunciati i responsabili del grave atto vandalico commesso ai danni del palasport PalaMenotti, di via delle Querce. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i Carabinieri della stazione di Montemarciano che da subito hanno avviato le indagini del caso, sono riusciti in appena 48 ore ad individuare i responsabili e ieri sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per i reati di danneggiamento e invasione di terreni o edifici. Si tratta di quattro giovani residenti in paese, di età compresa tra 18 e 21 anni. Il sindaco Damiano Bartozzi, che nei giorni scorsi aveva condannato duramente questo grave atto vandalico le cui conseguenze ricadranno sulla collettività (il danno recato non è sta quantificato ma certamente supera i 60 mila euro): «Ringrazio i Carabinieri per l’eccellente lavoro svolto – ha detto – Esprimo profonda soddisfazione e ringraziamento per l’opera svolta dal Comando dei carabinieri Montemarciano è per l’apporto fornito dal corpo di Polizia Locale ai fini della rapida individuazione dei responsabili dell’ vandalico al PalaMenotti. Sono sicuro di interpretare il sentimento di tutta la comunità di Montemarciano. Atti di questo genere non possono essere commessi e dunque non devono rimanere impuniti».