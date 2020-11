Resilienza, l'associazionismo ai tempi del Covid secondo Fidapa Jesi | Password Magazine

JESI -Restare unite e crescere insieme, nonostante il Coronavirus è possibile. La sezione di Jesi della Fidapa ne è testimonianza diretta con un evento online realizzato lo scorso giovedì. Il primo di una lunga serie prima di poter t ornare all’organizzazione di eventi in presenza.

Connesse in una serata di coInsert popupprifuoco, le socie della Fidapa di Jesi si sono confrontate su un tema caldo di questi ultimi mesi: Business e Futuro in tempo di Covid-19. Come le donne imprenditrici si riorganizzano.

L’incontro jesino online ha visto anche l’entusiasta partecipazione di Maria Concetta Olivieri, Presidente Nazionale Fidapa Bpw Italy che si è complimentata con la sezione per la vitalità e per il modo in cui sta portando avanti le attività nonostante questo difficile periodo alle prese con il Covid-19.

I lavori sono stati aperti dalla Presidente Gianfranca Schiavoni e moderati dalla socia Laura Marinelli. Tra le socie imprenditrici della sezione di Jesi che hanno portato la loro testimonianza ed esperienza ci sono Katia Sdrubolini con Le mille bolle di sapone del Covid-19 – lavanderia Bolle di Sapone, Francesca Gironi con L’allevamento del cavallo ai tempi del Covid-19 – Az. Agr. Le Noci, Catiuscia Ceccarelli con Coccole diffuse: alla casa, al cliente, alla mia famiglia – Ceccarelli Infissi, Iole Palanca con Educare alla Natura, il Parco Zoo lo fa anche online – Parco Zoo Falconara Marittima, Daniela Palma con Ricomincio da me – Centro Estetico Hedoné, Maria Cristina Rosi con Il Futuro ha bisogno di sogni, anche in tempi di Covid – Gabetti Immobiliare. E poi anche Emanuela Manoni con La lentezza per ripensare il futuro – Sanmarco Srl e Maria Marchegiani con Il gioiello per farti sentire che sono lì con te – Marchegiani jewels.

Il plauso della presidente Olivieri e l’entusiasmo delle socie di Jesi spingono la sezione a programmare altri appuntamenti online dedicati alla cultura e alla crescita personale e professionale delle appartenenti all’associazione femminile.

Nel frattempo, la sezione di Jesi della Fidapa sta lavorando per realizzare un flash mob digitale e una installazione artistica dedicati al 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, in collaborazione con il Comune di Jesi e il Liceo artistico Mannucci.